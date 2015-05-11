Еврокомиссия сожалеет о реакции России на саммит Восточного партнерства

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Еврокомиссия сожалеет о реакции России относительно предстоящего саммита "Восточного партнерства" в Риге и приглашает Москву к партнерству. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил комиссар ЕС по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявлял, что реакция Москвы на саммит Восточного партнерства будет жесткой и принципиальной, эта встреча имеет явную антироссийскую направленность.

"Я немного обеспокоен таким заявлением, потому что Рижский саммит покажет, что возможно при дружественном и мирном отношении. Мы приглашаем Россию участвовать в такого рода отношениях при соблюдении международного законодательства", — заявил Хан.

Саммит Восточного партнерства ЕС пройдет в Риге 21-22 мая. Участниками программы являются Азербайджан, Армения, Грузия, Беларусь, Молдова и Украина.