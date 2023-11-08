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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС Еврокомиссия (ЕК) обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Cогласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.
В регионе
8 ноября 2023 г. 15:41
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Cогласно оценке ЕК, Евросовету выдана рекомендация предоставить стране статус кандидата.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, на основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.

"Грузия должна получить статус кандидата, так как она действительно предприняла шаги," - заявила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на брифинге в среду.

В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

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