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Еврокомиссия потребовала от Армении закрыть АЭС

Еврокомиссия потребовала от Армении закрыть АЭС Устройство Армянской АЭС в Мецаморе не позволяет усовершенствовать станцию в соответствии с современными требованиями безопасности для производства атомной энергии, в связи с чем она должна быть как можно скорее закрыта.
В регионе
5 февраля 2021 г. 17:18
Еврокомиссия потребовала от Армении закрыть АЭС

Устройство Армянской АЭС в Мецаморе не позволяет усовершенствовать станцию в соответствии с современными требованиями безопасности для производства атомной энергии, в связи с чем она должна быть как можно скорее закрыта.

Как передает Report со ссылкой на "Вестник Кавказа", такое положение содержится в докладе рабочей группы Еврокомиссии об исполнении соглашения о партнерстве с Арменией в 2020 году.

"Атомная электростанция, расположенная в Мецаморе, не может быть модернизирована до уровня, требуемого международно признанными стандартами атомной безопасности, и потому должна быть как можно раньше закрыта и безопасно выведена из эксплуатации", - говорится в документе.

В связи с этим в Еврокомиссии отметили необходимость скорейшего формирования соответствующей дорожной карты по закрытию Армянской АЭС.

Мецаморская атомная электростанция функционирует в Армении с 1976 года по устаревшим технологиям. После землетрясения в Армении в 1988 году Мецаморская АЭС была закрыта, но в 1995 году АЭС возобновила работу, несмотря на призывы и жесткую критику международного сообщества.

В настоящее время Мецаморская АЭС, наращивая мощность функционирует без соблюдения соответствующих норм безопасности.

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