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Еврокомиссия пока не рекомендует начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

Еврокомиссия пока не рекомендует начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС Еврокомиссия (ЕК) в своем оценочном отчете пока не дает рекомендацию Совету ЕС начинать переговоры с Украиной о вступлении в состав сообщества, поскольку остается несколько невыполненных Киевом условий.
В регионе
12 марта 2024 г. 17:35
Еврокомиссия пока не рекомендует начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) в своем оценочном отчете пока не дает рекомендацию Совету ЕС начинать переговоры с Украиной о вступлении в состав сообщества, поскольку остается несколько невыполненных Киевом условий.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил европейский дипломат.

Соответствующий документ должен быть обнародован в ближайшее время.

"В отчете Еврокомиссии пока нет рекомендации немедленно начинать переговоры с Украиной. Несмотря на существенный прогресс по многим вопросам, есть ряд нерешенных Киевом проблем. Но работа проделана огромная", - отметил он.

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Версия на английском языке European Commission doesn’t yet recommend starting negotiations with Ukraine on EU membership

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