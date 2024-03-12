Еврокомиссия пока не рекомендует начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) в своем оценочном отчете пока не дает рекомендацию Совету ЕС начинать переговоры с Украиной о вступлении в состав сообщества, поскольку остается несколько невыполненных Киевом условий.

Еврокомиссия (ЕК) в своем оценочном отчете пока не дает рекомендацию Совету ЕС начинать переговоры с Украиной о вступлении в состав сообщества, поскольку остается несколько невыполненных Киевом условий.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил европейский дипломат.

Соответствующий документ должен быть обнародован в ближайшее время.

"В отчете Еврокомиссии пока нет рекомендации немедленно начинать переговоры с Украиной. Несмотря на существенный прогресс по многим вопросам, есть ряд нерешенных Киевом проблем. Но работа проделана огромная", - отметил он.