Еврокомиссия: Поддержка стран Южного Кавказа очень важна

"Поддержка Украины, Грузии, Молдовы и стран Южного Кавказа очень важна".

"Поддержка Украины, Грузии, Молдовы и стран Южного Кавказа очень важна".

Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал во время выступления на пленарном заседании Европарламента.

"Мы продолжим поддерживать партнеров и усиливать связи с ними", - отметил он.

Вице-президент также добавил, что Еврокомиссия выступила с инициативой об увеличении несмертельной военной помощи Грузии и Молдове.

По его словам, помощь будет заключаться в повышении логистических, киберохранных, военно-медицинских, инженерных и мобильных возможностей. Проект планируется представить в июне, а принятие соответствующего решения ожидается в июле.