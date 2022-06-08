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Еврокомиссия: Поддержка стран Южного Кавказа очень важна

Еврокомиссия: Поддержка стран Южного Кавказа очень важна "Поддержка Украины, Грузии, Молдовы и стран Южного Кавказа очень важна".
В регионе
8 июня 2022 г. 16:45
Еврокомиссия: Поддержка стран Южного Кавказа очень важна

"Поддержка Украины, Грузии, Молдовы и стран Южного Кавказа очень важна".

Как передает грузинское бюро Report, об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал во время выступления на пленарном заседании Европарламента.

"Мы продолжим поддерживать партнеров и усиливать связи с ними", - отметил он.

Вице-президент также добавил, что Еврокомиссия выступила с инициативой об увеличении несмертельной военной помощи Грузии и Молдове.

По его словам, помощь будет заключаться в повышении логистических, киберохранных, военно-медицинских, инженерных и мобильных возможностей. Проект планируется представить в июне, а принятие соответствующего решения ожидается в июле.

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