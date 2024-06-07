Еврокомиссия планирует начать в этом месяце переговоры о приеме Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз.

Еврокомиссия (ЕК) даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times (FT).

По информации источников издания, ЕК хочет таким образом продемонстрировать поддержку Киеву до начала председательства Венгрии в Евросоюзе. 7 июня она объявит, что Украина теперь соответствует необходимым критериям для вступления в сообщество, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами, отметили источники.

1 июля Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. Полномочия Будапешта в этом качестве продлятся полгода - до конца 2024 года.