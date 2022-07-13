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Еврокомиссия отложила предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС до 2023 года

Еврокомиссия отложила предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС до 2023 года Европейская комиссия (ЕК) приняла решение оценить осуществленные Грузией реформы для предоставления статуса кандидата в члены ЕС в 2023 году вместо декабря текущего года.
В регионе
13 июля 2022 г. 17:24
Еврокомиссия отложила предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС до 2023 года

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение оценить осуществленные Грузией реформы для предоставления статуса кандидата в члены ЕС в 2023 году вместо декабря текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель ЕК Майкл Рупп на заседании Европарламента в среду.

"Нас, конечно же, очень интересует то, что Грузия много и тщательно работает над выполнением приоритетов. Поэтому, после осторожного обсуждения, мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в ее попытке достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами", - сказал Рупп, добавив, что ЕК подготовит отчет о проводимых реформах в Грузии в 2023 году.

Лидеры Евросоюза на саммите 23 июня предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения ряда условий, среди которых деолигархизация. Каких-либо четких сроков вступления трех стран в ЕС не называлось. Переговоры о членстве в Евросоюзе могут длиться очень много лет.

1 июля правящая партия в Грузии представила план по проведению реформ в судебной системе, избирательном и антикоррупционном законодательстве. Власти страны планируют разработать также новые правила выборов генпрокурора, назначения членов Высшего совета юстиции, омбудсмена и прочее. При парламенте Грузии уже созданы специальные тематические рабочие группы, в которые войдут представители всех политических партий, а также гражданского сектора.

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