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Еврокомиссия оценила антиросийские санкции в рамках десятого пакета в €12,7 млрд

Еврокомиссия оценила антиросийские санкции в рамках десятого пакета в €12,7 млрд Еврокомиссия оценила торговые санкции, введенные в отношении России в рамках десятого пакета, в €12,7 млрд.
В регионе
26 февраля 2023 г. 07:32
Еврокомиссия оценила антиросийские санкции в рамках десятого пакета в €12,7 млрд

Еврокомиссия оценила торговые санкции, введенные в отношении России в рамках десятого пакета, в €12,7 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", из этой суммы €1,3 млрд пришлось на российский импорт.

В результате десятого пакета санкций экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с 2021 годом. Импорт товаров в страны ЕС был урезан почти на 60%.

В рамках санкций был запрещен экспорт критически важных технологий, промышленных товаров, в частности, электроники, транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, товаров для строительства, например, антенн или кранов.

Кроме того, был введен запрет на экспорт тяжелых грузовых автомобилей, запчастей к ним, полуприцепов, спецтехники, в частности, снегоходов. Под ограничения попали электрогенераторы, бинокли, радары, компасы, конструкции для мостов, погрузчики и краны, насосы.

Был запрещен импорт синтетического каучука, асфальт, а также битума и технического углерода.

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