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Еврокомиссия готовится к передаче российских активов на восстановление Украины

Еврокомиссия готовится к передаче российских активов на восстановление Украины Еврокомиссия готовит законодательную базу для того, чтобы передать на восстановление Украины замороженные российские активы и активы бизнесменов из России.
В регионе
6 июля 2022 г. 18:45
Еврокомиссия готовится к передаче российских активов на восстановление Украины

Еврокомиссия готовит законодательную базу для того, чтобы передать на восстановление Украины замороженные российские активы и активы бизнесменов из России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге во время пресс-конференции.

"Мы работаем над правовой основой, чтобы активы России и частично активы олигархов могли быть использованы для восстановления Украины", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Также дипломат назвала очень успешной международную конференцию по восстановлению Украины, которая состоялась в швейцарском Лугано, так как она смогла совместить многие инициативы и сосредоточить их на реализации главных принципов.

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