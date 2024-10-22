Еврокомиссар: Украина получит кредит в €35 млрд, только выполнив политические условия

Украина получит новый кредит в 35 млрд евро с погашением за счет доходов от активов России только при выполнении предварительных политических условий ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме.

Украина получит новый кредит в 35 млрд евро с погашением за счет доходов от активов России только при выполнении предварительных политических условий ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Этот макрофинансовый кредит будет выдаваться на основании выполнения Украиной предварительных политических условий согласованных с ЕС обязательств, закрепленных в рамках отдельного меморандума о взаимопонимании", - заявил он.

Он призвал Европарламент в кратчайшие сроки согласовать этот механизм.