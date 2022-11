Еврокомиссар по энергетике находится в Киеве

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетила Киев.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом она написала в Twitter.

"Я сегодня в Киеве для того, чтобы оказать содействие в поддержке энергетического сектора Украины. Энергетическая инфраструктура страны подвергается целенаправленной атаке со стороны России. Это жестоко, поскольку создает проблемы с энергоснабжением с приближением холодов", - сообщила она, отметив, что Евросоюз продолжит помощь Украине, пока страна не победит.

По ее словам, помощь будут оказывать страны-члены ЕС, международные институты, частные доноры.