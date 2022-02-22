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Евродепутат: Нужны прагматические шаги для укрепления доверия между Баку и Ереваном

Евродепутат: Нужны прагматические шаги для укрепления доверия между Баку и Ереваном Депутат Европейского парламента, экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд призвала Азербайджан и Армению приступить к процессу делимитации и демаркации.
В регионе
22 февраля 2022 г. 12:56
Евродепутат: Нужны прагматические шаги для укрепления доверия между Баку и Ереваном

Депутат Европейского парламента, экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд призвала Азербайджан и Армению приступить к процессу делимитации и демаркации.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армения", об этом она сказала в ходе заседания Парламентской Ассамблеи (ПА) "Евронест" в Ереване.

"Я хотела бы прокомментировать высказывания обеих сторон, представители которых говорили, что нужны прагматические шаги, делимитация границы, например, ее демаркация. Это и есть те самые маленькие прагматические шаги, которые нам сейчас нужны для того, чтобы укреплять доверие, уверенность и взаимоуважение, то, чего сейчас не хватает", - сказала она.

Отметим, что азербайджанская делегация принимает участие в заседании ПА "Евронест".

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Версия на английском языке Pragmatic steps needed to build trust between Baku and Yerevan, MEP Kaljurand says
Версия на азербайджанском языке Avroparlamentari: "Azərbaycanla Ermənistan arasında etimadı gücləndirmək üçün praqmatik addımlar atılmalıdır"

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