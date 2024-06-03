Евразийский межправсовет пройдет в Беларуси 3-4 июня

Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) пройдет в Беларуси 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС.

Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) пройдет в Беларуси 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

Часть программы ЕМПС пройдет в индустриальном парке "Великий камень", там главы правительств посетят выставку "Белагро-2024". Кроме того, пройдет пленарная сессия по продовольственной безопасности ЕАЭС.

Само же заседание межправсовета пройдет в Несвиже.

Кроме того, запланировано участие премьер-министра Узбекистана как страны-наблюдателя, почетным гостем будет премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Предстоящее заседание межправительственного совета станет 39-м по счету с начала работы ЕАЭС 1 января 2015 года и вторым в текущем году. Предыдущее прошло 1-2 февраля 2024 года в Казахстане.

Напомним, что в настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая ЕМПС, председательствует Армения.