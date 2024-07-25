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Евразийский фонд выделит Армении $200 млн на строительство тоннеля по проекту "Север-Юг"

Евразийский фонд выделит Армении $200 млн на строительство тоннеля по проекту "Север-Юг" Правительство Армении на заседании в четверг одобрило для подписания проект кредита на строительство Каджаранского тоннеля в рамках транспортного коридора Север-Юг. Кредит в 200 млн долларов выделит Евразийский фонд стабилизации и развития.
В регионе
25 июля 2024 г. 11:38
Евразийский фонд выделит Армении $200 млн на строительство тоннеля по проекту Север-Юг

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило для подписания проект кредита на строительство Каджаранского тоннеля в рамках транспортного коридора Север-Юг. Кредит в 200 млн долларов выделит Евразийский фонд стабилизации и развития.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Тоннель длиной в 7 км планируется построить на южном участке трассы, у города Каджаран (на полпути между иранской границей и городом Сисиан). Кроме того, будут построены подъездные дороги общей длиной 4 км: как с южной стороны (с участка Мегри - Каджаран), так и с северной (в сторону будущей дороги Каджаран-Сисиан).

Отметим, что фонд объемом 8,513 млрд долларов был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

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