Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ. Как передает Repor, об этом сообщили ТАСС в ведомстве

"Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания", - заявили в Россотрудничестве.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений России с государствами — участниками СНГ, другими иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества.