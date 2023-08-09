Эвакуированные из Нигера граждане Турции прибыли в Стамбул

Самолет Airbus A330-200 "Турецких авиалиний" с эвакуированными из Нигера гражданами Турции приземлился в Стамбуле 9 августа.

Самолет Airbus A330-200 "Турецких авиалиний" с эвакуированными из Нигера гражданами Турции приземлился в Стамбуле 9 августа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Спецрейс прибыл в турецкий мегаполис в 04:30 по местному времени.

Самолет вылетел из Международного аэропорта Диори Хамани в столице Нигера, Ниамее, в 21:30.

Наряду с гражданами Турции на борту воздушного судна были вывезены из Нигера и иностранцы.

Ранее захватившие власть в Нигере военные объявили о закрытии воздушного пространства страны в связи с угрозой иностранной интервенции.

Переворот в Нигере начался 27 июля. Группа военных во главе с генерал-полковником Абдурахманом Тчиани отстранила от власти президента Базума. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) немедленно ввели санкции против Нигера, приостановив все экономические и финансовые операции с этой страной.