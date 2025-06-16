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Эвакуированная из Ирана в Азербайджан гражданка РФ: Все организовано просто потрясающе

Эвакуированная из Ирана в Азербайджан гражданка РФ: Все организовано просто потрясающе Российская делегация сейчас оперативно переходит границу. Здесь организовано питание, напитки, все просто потрясающе.
В регионе
16 июня 2025 г. 00:18
Эвакуированная из Ирана в Азербайджан гражданка РФ: Все организовано просто потрясающе

Российская делегация сейчас оперативно переходит границу. Здесь организовано питание, напитки, все просто потрясающе.

Как передает Report, об этом на своей странице в Telegram рассказала эвакуированная из Ирана в Азербайджан член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Элина Сидоренко.

По ее словам, для дальнейшего передвижения предоставлены комфортабельные автобусы.

"В течение трех-четырех часов граждан России ждет дорога в Баку, после чего планируется вылет из аэропорта", - указала Э.Сидоренко.

Ранее из Ирана в Азербайджан были эвакуированы несколько групп россиян, включая артистов, ученых, работников нефтяного сектора.

В Баку положительно ответили на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Ирана на фоне эскалации напряженности.

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