Эвакуированная из Ирана в Азербайджан гражданка РФ: Все организовано просто потрясающе

Российская делегация сейчас оперативно переходит границу. Здесь организовано питание, напитки, все просто потрясающе.

Российская делегация сейчас оперативно переходит границу. Здесь организовано питание, напитки, все просто потрясающе.

Как передает Report , об этом на своей странице в Telegram рассказала эвакуированная из Ирана в Азербайджан член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Элина Сидоренко.

По ее словам, для дальнейшего передвижения предоставлены комфортабельные автобусы.

"В течение трех-четырех часов граждан России ждет дорога в Баку, после чего планируется вылет из аэропорта", - указала Э.Сидоренко.

Ранее из Ирана в Азербайджан были эвакуированы несколько групп россиян, включая артистов, ученых, работников нефтяного сектора.

В Баку положительно ответили на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Ирана на фоне эскалации напряженности.