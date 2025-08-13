Эвакуация семей с детьми объявлена из 14 населенных пунктов Донецкой области Украины

Объявлено о начале принудительной эвакуации семей с детьми из города Белозерское и шести населенных пунктов Белозерской громады и семи населенных пунктов Добропольской громады Покровского района Донецкой области Украины, где сейчас ориентировочно находится 1 150 детей.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом начальник Донецкой областной военной администрации Украины Вадим Филашкин в Telegram-канале.

"Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской громады и из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Веровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины", - написал он.

Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

"Дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины", - подчеркнул Филашкин.