О нас

EUToday: Этнические азербайджанцы поминают жертв массовых протестов соотечественников в Иране

EUToday: Этнические азербайджанцы поминают жертв массовых протестов соотечественников в Иране Этнические азербайджанцы чтят память о страдания своих соотечественников в Иране.
В регионе
12 июля 2023 г. 17:49
EUToday: Этнические азербайджанцы поминают жертв массовых протестов соотечественников в Иране

Этнические азербайджанцы чтят память своих соотечественников, пострадавших в ходе протестов 2006 года в Иране. Этот день как в самом Иране, так и за его пределами отмечается выходцами азербайджанского происхождения как "День памяти и скорби".

Как передает Report, об этом говорится в статье EUToday.

В публикации отмечается, что многие аналитики, занимающиеся вопросами протестов последнего времени в Иране, фокусируются на этнических аспектах.

"Большая часть такого анализа, как правило, сосредоточена на нестабильности и насилии, возникающих в результате столкновений иранского режима с этническими курдами или другими иранскими меньшинствами. При этом практически не уделяется внимание бедственному положению этнических азербайджанцев, численность которых составляет десятки миллионов и которые проживают в основном в провинциях Ирана, сопредельных с Азербайджаном", - отмечает автор.

Протесты, потрясшие населенные азербайджанцами регионы Ирана (Занджан, Тебриз, Урмия, Ардебиль) в 2006 году, были настолько значительными, что некоторые активисты теперь называют эти события "Днем национального пробуждения".

В статье подчеркивается, что в мае 2023 года в Берлине прошли масштабные митинги в память о жертвах этих протестов. Столица Германии стала центром проведения шествий памяти азербайджанцев в Европе. Тысячи представителей азербайджанских общин собрались перед Бранденбургскими воротами Берлина, чтобы выразить протест против политики этнической дискриминации и угнетения, проводимой иранским режимом, и потребовать равных прав для азербайджанцев в Иране.

Группы демонстрантов призывали к свободе и справедливости для своих соотечественников в Иране. Международному сообществу давно пора признать борьбу азербайджанских общин в Иране, говориться в статье.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “EU Today”: “Etnik azərbaycanlılar İrandakı kütləvi etiraz qurbanlarının xatirəsini yad ediblər”

Другие новости из категории

Эрдоган заявил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке
Эрдоган заявил, что Путин высказал предложения по зерновой сделке
12 июля 2023 г. 19:07
Эрдоган: Турция с начала конфликта в Украине не пропустила ни одного военного корабля
Эрдоган: Турция с начала конфликта в Украине не пропустила ни одного военного корабля
12 июля 2023 г. 18:57
У 26-летнего ереванца нашли более 80 пакетиков с марихуаной и метамфетамином
У 26-летнего ереванца нашли более 80 пакетиков с марихуаной и метамфетамином
12 июля 2023 г. 18:32
Президент Турции и глава ЕК провели переговоры в Вильнюсе
Президент Турции и глава ЕК провели переговоры в Вильнюсе
12 июля 2023 г. 17:17
В Запорожье взорвался неизвестный военный объект, шесть человек пострадали
В Запорожье взорвался неизвестный военный объект, шесть человек пострадали
12 июля 2023 г. 16:40
Генпрокуратура объявит экс-министра обороны Армении в международный розыск
Генпрокуратура объявит экс-министра обороны Армении в международный розыск
12 июля 2023 г. 16:25
В Беларуси хотят привлечь представителей ЧВК Вагнер к подготовке спецназа МВД
В Беларуси хотят привлечь представителей ЧВК "Вагнер" к подготовке спецназа МВД
12 июля 2023 г. 16:20
В ходе провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном ранен еще один армянский военный
В ходе провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном ранен еще один армянский военный
12 июля 2023 г. 15:42
Посол России в Тегеране вызван в МИД Ирана
Посол России в Тегеране вызван в МИД Ирана
12 июля 2023 г. 14:57
Песков: Путин совершит визит в Китай, сроки будут согласованы позже
Песков: Путин совершит визит в Китай, сроки будут согласованы позже
12 июля 2023 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi