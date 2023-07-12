EUToday: Этнические азербайджанцы поминают жертв массовых протестов соотечественников в Иране

Этнические азербайджанцы чтят память о страдания своих соотечественников в Иране.

Этнические азербайджанцы чтят память своих соотечественников, пострадавших в ходе протестов 2006 года в Иране. Этот день как в самом Иране, так и за его пределами отмечается выходцами азербайджанского происхождения как "День памяти и скорби".

Как передает Report, об этом говорится в статье EUToday.

В публикации отмечается, что многие аналитики, занимающиеся вопросами протестов последнего времени в Иране, фокусируются на этнических аспектах.

"Большая часть такого анализа, как правило, сосредоточена на нестабильности и насилии, возникающих в результате столкновений иранского режима с этническими курдами или другими иранскими меньшинствами. При этом практически не уделяется внимание бедственному положению этнических азербайджанцев, численность которых составляет десятки миллионов и которые проживают в основном в провинциях Ирана, сопредельных с Азербайджаном", - отмечает автор.

Протесты, потрясшие населенные азербайджанцами регионы Ирана (Занджан, Тебриз, Урмия, Ардебиль) в 2006 году, были настолько значительными, что некоторые активисты теперь называют эти события "Днем национального пробуждения".

В статье подчеркивается, что в мае 2023 года в Берлине прошли масштабные митинги в память о жертвах этих протестов. Столица Германии стала центром проведения шествий памяти азербайджанцев в Европе. Тысячи представителей азербайджанских общин собрались перед Бранденбургскими воротами Берлина, чтобы выразить протест против политики этнической дискриминации и угнетения, проводимой иранским режимом, и потребовать равных прав для азербайджанцев в Иране.

Группы демонстрантов призывали к свободе и справедливости для своих соотечественников в Иране. Международному сообществу давно пора признать борьбу азербайджанских общин в Иране, говориться в статье.