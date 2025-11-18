Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Euronews: 7-я Консультативная встреча лидеров ЦА знаменует новый рассвет региональной интеграции

    В регионе
    18 ноября, 2025
    23:02
    Euronews: 7-я Консультативная встреча лидеров ЦА знаменует новый рассвет региональной интеграции

    Прошедшая в столице Узбекистана Ташкенте 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии ознаменовала собой новый рассвет региональной интеграции.

    Как передает Report, об этом говорится в репортаже телеканала Euronews, посвященном итогам встречи.

    В материале подчеркивается, что участники поддержали предложения о создании постоянных институтов и повышении уровня дипломатической координации.

    "В ходе знаменательного саммита в Ташкенте, на котором Азербайджан был принят в качестве полноправного участника формата, стороны договорились преобразовать региональное сотрудничество из консультативного форума в официальное стратегическое партнерство", - напоминает Euronews.

    В репортаже также указывается, что интеграция отражает крепнущие экономические связи: средний рост промышленного производства в регионе составляет 6% в год, что вдвое превышает общемировой показатель.

