Euronews: 7-я Консультативная встреча лидеров ЦА знаменует новый рассвет региональной интеграции

Прошедшая в столице Узбекистана Ташкенте 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии ознаменовала собой новый рассвет региональной интеграции.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже телеканала Euronews, посвященном итогам встречи.

В материале подчеркивается, что участники поддержали предложения о создании постоянных институтов и повышении уровня дипломатической координации.

"В ходе знаменательного саммита в Ташкенте, на котором Азербайджан был принят в качестве полноправного участника формата, стороны договорились преобразовать региональное сотрудничество из консультативного форума в официальное стратегическое партнерство", - напоминает Euronews.

В репортаже также указывается, что интеграция отражает крепнущие экономические связи: средний рост промышленного производства в регионе составляет 6% в год, что вдвое превышает общемировой показатель.