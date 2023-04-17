EU Reporter: Армения не готова к мирному сосуществованию со своими соседями

Армения, которая не только постепенно теряет свой суверенитет и способность защищать себя, но и не готова к мирному сосуществованию со своими соседями.

Армения не только постепенно теряет свой суверенитет и способность защищать себя, но и не готова к мирному сосуществованию со своими соседями.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной EU Reporter статье "Как Армения потеряла свой суверенитет".

Автор статьи отмечает, что в течение многих лет власти Армении раздавали "куски суверенитета" России, Ирану, Франции, представительствам ЕС, крикунам из армянской диаспоры и беглым олигархам с сомнительным прошлым. "Но эта потеря суверенитета вызывает тревогу. Это означает, что страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может воевать и, что более важно, не может заключить мир. Потеря суверенитета является свидетельством неспособности вести переговоры", - пишет автор.

В публикации также подчеркивается, что Армения помогает России обходить санкции.

"Армянские предприниматели также недовольны Пашиняном. Во время визита премьер-министра Армении в Германию его предупредили о неприемлемости оказания помощи России в обход санкций. В 2021 году экспорт Армении в Российскую Федерацию составлял 840 миллионов долларов, но в 2022 году он "скакнул" до 2,4 миллиарда долларов, утроившись за один год. В прошлом году в Армению было ввезено в 10 раз больше мобильных телефонов, чем годом ранее. Большое количество американских компаний отказываются поставлять микрочипы в Армению, поскольку понимают, что в конечном итоге они окажутся в Российской Федерации для производства ракет", говорится в статье.

По мнению автора, последним событием, которое не может не привлечь внимания и политологов, и любителей спорта, стало то, что произошло 14 апреля. На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване был публично сожжен флаг Азербайджана: "Он был сожжен официально аккредитованным лицом принимающей стороны - дизайнером мероприятия и главным стилистом Общественного телевидения Армении, канала, который транслировал мероприятие. Поджигатель флага Арам Николян - не случайный нарушитель спокойствия. Против Арама Николяна не возбуждено уголовное дело; правоохранительные органы Армении не видят ничего предосудительного в подобном поведении. Поджигателя встретили как героя после быстрого освобождения из полицейского участка. Политики, общественные деятели, десятки тысяч пользователей социальных сетей видят в нем образец для подражания".

Далее автор задается вопросом о том, как Запад должен поступить с Арменией, которая стала марионеткой в руках российских и иранских кукловодов?

"В своем нынешнем состоянии эта страна представляет угрозу для всего региона, откуда Европа получает альтернативные энергетические ресурсы вместо совершающей геноцид в Украине России. Запад должен перестать рассматривать конфликт в регионе как столкновение между Арменией и Азербайджаном. Это конфликт между российско-иранской марионеткой и страной, от которой зависит энергетическая безопасность Европы. Европе пора принять решение и встать на чью-либо сторону", - подчеркивается в публикации.