Eurasianet: Турция изучает возможность импорта туркменского газа через Азербайджан

«В то время, когда Европа ищет альтернативный источник российского природного газа, Турция объявила, что изучает возможности транспортировки туркменского «голубого топлива» в страну через территорию Азербайджана».

"В то время, когда Европа ищет альтернативный источник российского природного газа, Турция объявила, что изучает возможности транспортировки туркменского "голубого топлива" в страну через территорию Азербайджана".

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "Eurasianet" США.

В статье отмечается, что для этой цели планируется использовать только трубопровод TANAP, по которому транспортируется азербайджанский природный газ.

Сообщалось, что с начала энергетического кризиса на старом континенте официальные лица Азербайджана открыто поддержали призывы Европы увеличить экспорт природного газа из Азербайджана.