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Eurasianet: Турция изучает возможность импорта туркменского газа через Азербайджан

Eurasianet: Турция изучает возможность импорта туркменского газа через Азербайджан «В то время, когда Европа ищет альтернативный источник российского природного газа, Турция объявила, что изучает возможности транспортировки туркменского «голубого топлива» в страну через территорию Азербайджана».
В регионе
6 июля 2022 г. 03:50
Eurasianet: Турция изучает возможность импорта туркменского газа через Азербайджан

"В то время, когда Европа ищет альтернативный источник российского природного газа, Турция объявила, что изучает возможности транспортировки туркменского "голубого топлива" в страну через территорию Азербайджана".

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте "Eurasianet" США.

В статье отмечается, что для этой цели планируется использовать только трубопровод TANAP, по которому транспортируется азербайджанский природный газ.

Сообщалось, что с начала энергетического кризиса на старом континенте официальные лица Азербайджана открыто поддержали призывы Европы увеличить экспорт природного газа из Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке “Eurasianet”: “Türkiyə Türkmənistan qazının Azərbaycan vasitəsilə nəqli imkanlarını öyrənir”.

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