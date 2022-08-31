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Эстония планирует запретить въезд россиянам в ближайшее время

Эстония планирует запретить въезд россиянам в ближайшее время Эстония намерена окончательно запретить въезд россиянам в республику в течение нескольких недель.
В регионе
31 августа 2022 г. 23:36
Эстония планирует запретить въезд россиянам в ближайшее время

Эстония намерена окончательно запретить въезд россиянам в республику в течение нескольких недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Я был бы очень рад принятию решения в ближайшие дни, ближайшие недели, когда мы в полном соответствии с шенгенскими визовыми правилами запретим въезд на наши национальные территории людям из Российской Федерации, не придавая значения, есть ли у них шенгенская виза, выданная Эстонией, или шенгенская виза, выданная другой страной Шенгенского соглашения", - подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что в Эстонию будут пускать граждан России, которые направляются в балтийскую республику по гуманитарным, семейным или медицинским причинам, а также дипломатических служащих.

Ранее министры иностранных дел Польши, Эстонии, Литвы и Латвии в совместном заявлении подчеркнули, что они намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны, запретив на национальном уровне выдачу виз гражданам РФ, а также пересечение границы с визами стран Европейского союза.

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