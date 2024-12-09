Эстония планирует закупить барражирующие БПЛА на 400 млн евро

Эстония намерена в течение семи лет приобрести барражирующие авиационные беспилотники-камикадзе на сумму до 400 млн евро.

Эстония намерена в течение семи лет приобрести барражирующие авиационные беспилотники-камикадзе на сумму до 400 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщил Эстонскому телевидению менеджер по вооружению национального центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

По его словам, цель состоит в том, чтобы привлечь как можно больше подрядчиков.

"Что именно будет закуплено, зависит от потребностей сил обороны", - сказал он.

Он пояснил, что к участию в тендере приглашаются как производители беспилотников малого радиуса действия, так и систем, способных наносить удары на расстоянии в сотни километров. С помощью рамочных соглашений планируется создать своего рода каталог возможностей, из которого оборонительные войска смогут выбирать необходимую технику в случае необходимости.