Эстония может признать Россию страной-террористом

Эстония готовится официально признать Россию государством-террористом.

Эстония готовится официально признать Россию государством-террористом.

Как передает Report, об этом в Twitter написал председатель комитета эстонского парламента по иностранным делам Марко Михельсон. По его словам, парламент завтра, 11 октября, представит соответствующую резолюцию.

Политик осудил сегодняшние ракетные обстрелы территории Украины. "Сегодняшнее утро подтверждает (еще раз), что Россия является террористическим государством", - написал он, отметив, что мировое сообщество и ООН должны принять меры.

Сегодня, 10 октября, утром российские войска нанесли ракетные удары по ряду украинских городов.