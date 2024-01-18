Эстония денонсирует договор с Россией о юридической помощи

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Правительство Эстонии на заседании в четверг одобрило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Обязательным условием заключения договора о юридической помощи является доверие к правовой системе другой страны, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, действие эстонского договора о юридической помощи прекращается", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.

В пояснительной записке отмечается, что до завершения военных действий в Украине Эстония "будет поддерживать двусторонние отношения с Россией только на уровне абсолютного минимума", а в гражданских делах будет руководствоваться нормами международного частного права.

Правительство отмечает, что денонсация соглашения о правовой помощи не исключает дальнейшего сотрудничества между Эстонией и Россией и по уголовным делам, поскольку и там по-прежнему можно опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками.