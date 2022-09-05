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Есть задержанные по делу о взрыве на выставке оружия в Чернигове

Есть задержанные по делу о взрыве на выставке оружия в Чернигове Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании двух человек, причастных к трагическому инциденту на выставке оружия в Чернигове.
В регионе
5 сентября 2022 г. 07:18
Есть задержанные по делу о взрыве на выставке оружия в Чернигове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании двух человек, причастных к трагическому инциденту на выставке оружия в Чернигове.

Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного преступления были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто позволил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство - у Государственного бюро расследований", - сказал глава государства.

Он попросил представителей власти и правоохранительных органов на местах следить, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств.

Число пострадавших от взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове, который произошел 3 сентября, возросло до 15 человек.

Отмечается, что пострадали 8 детей.

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