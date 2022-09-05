Есть задержанные по делу о взрыве на выставке оружия в Чернигове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании двух человек, причастных к трагическому инциденту на выставке оружия в Чернигове.
Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении.
"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного преступления были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто позволил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство - у Государственного бюро расследований", - сказал глава государства.
Он попросил представителей власти и правоохранительных органов на местах следить, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств.
Число пострадавших от взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове, который произошел 3 сентября, возросло до 15 человек.
Отмечается, что пострадали 8 детей.