Есть задержанные по делу о взрыве на выставке оружия в Чернигове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании двух человек, причастных к трагическому инциденту на выставке оружия в Чернигове.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании двух человек, причастных к трагическому инциденту на выставке оружия в Чернигове.

Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении.

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного преступления были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто позволил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство - у Государственного бюро расследований", - сказал глава государства.

Он попросил представителей власти и правоохранительных органов на местах следить, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств.

Число пострадавших от взрыва боеприпаса на выставке в Чернигове, который произошел 3 сентября, возросло до 15 человек.

Отмечается, что пострадали 8 детей.