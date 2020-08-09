Эспер: В Афганистане к концу осени останется менее 5 тыс. военных США

Власти США к концу ноября намерены сократить американский воинский контингент в Афганистане до менее чем 5 тыс. человек.

Власти США к концу ноября намерены сократить американский воинский контингент в Афганистане до менее чем 5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу в эфире телеканала Fox News заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

"Мы намерены снизить присутствие менее чем до 5 тыс. военных к концу ноября", - сказал он. "Мы должны проинформировать Конгресс США о том, как это выглядит... Мы полагаем, что мы можем выполнять все основные задачи, прежде всего речь идет об обеспечении того, чтобы Соединенным Штатам не угрожали террористы, выходящие из Афганистана. Мы можем делать это при более низком уровне (военного присутствия). Мы намерены также продвигаться в этом направлении", - добавил он.

По словам Эспера, мирный процесс в Афганистане "не является идеальным, но медленно движется вперед". "Это трудный путь, но они добиваются прогресса каждую неделю", - подчеркнул глава Пентагона.