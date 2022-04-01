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ЕСПЧ зарегистрировал дело "Tbilisi Pride и другие против Грузии"

ЕСПЧ зарегистрировал дело "Tbilisi Pride и другие против Грузии" Неправительственная организация Tbilisi Pride, в которой представлены сексуальные меньшинства, обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против правительства.
В регионе
1 апреля 2022 г. 15:32
ЕСПЧ зарегистрировал дело Tbilisi Pride и другие против Грузии

Неправительственная организация Tbilisi Pride, в которой представлены сексуальные меньшинства, обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против правительства.

Как сообщает грузинское бюро Report, Страсбургский суд зарегистрировал иск "Tbilisi Pride и другие против Грузии".

Дело касается событий 5-6 июля 2021 года в Тбилиси. Тогда из-за угроз со стороны радикальных группировок ЛГБТ-активисты были вынуждены отменить запланированный "Марш достоинства".

Истцы утверждают, что государство не приняло мер для предотвращения имевшего место насилия, совершившие насилие остались безнаказанными, совершенные преступления расследовались неэффективно, потерпевшие таковыми признаны не были.

5 июля 2021 года во время митингов противников ЛГБТ пострадали более 50 сотрудников медиа. Подвергшийся давлению сотрудник телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава скончался 11 июля.

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Версия на английском языке ECtHR registers application for case Tbilisi Pride and others v. Georgia
Версия на азербайджанском языке LGBT təşkilatı Gürcüstan hökumətini Avropa Məhkəməsinə verib

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