ЕСПЧ упразднил должность судьи от России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на фоне прекращения членства России в Совете Европы принял решение об упразднении должности российского судьи, которую занимал Михаил Лобов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на фоне прекращения членства России в Совете Европы принял решение об упразднении должности российского судьи, которую занимал Михаил Лобов.

Как передает Report, об этом говорится в постановлении суда.

"В соответствии с п.20 Регламента суда, а также принимая во внимание резолюцию от 16 марта 2022 года о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы, ЕСПЧ уведомляет о том, что должность судьи от РФ также прекращает свое существование", - сказано в документе.

ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы против РФ в отношении возможных нарушений Конвенции по защите прав человека, поданные до 16 сентября, но новые жалобы принимать к рассмотрению не будет.

В марте Россия после 26 лет членства вышла из Совета Европы.