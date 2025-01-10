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ЕСПЧ рассмотрит жалобу прежнего судьи по делу против экс-президента Армении

ЕСПЧ рассмотрит жалобу прежнего судьи по делу против экс-президента Армении Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил заявление судьи Анны Данибекян, рассматривавшей уголовное дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и впоследствии отстраненной от должности.
В регионе
10 января 2025 г. 11:42
ЕСПЧ рассмотрит жалобу прежнего судьи по делу против экс-президента Армении

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил заявление судьи Анны Данибекян, рассматривавшей уголовное дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и впоследствии отстраненной от должности.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что ЕСПЧ рассмотрит обращение в приоритетном порядке.

В июле 2024 года Высший судебный совет (ВСС) Армении прекратил полномочия судьи. Глава ВСС Карен Андреасян заявил о том, что ее отстранили за преднамеренное затягивание судебного разбирательство по делу Кочаряна. А экс-министр юстиции Григор Минасян обвинил Данибекян в "грубом нарушении правил поведения судьи".

Примечательно, что дисциплинарное расследование против Данибекян началось после сюжета, показанного в феврале 2024 года на Общественном телевидении Армении. В видеоматериале, подготовленном судебным департаментом, упоминались имена судей, которых обвинили в провале резонансных дел, включая Кочаряна.

Отметим, что в сентябре прошлого года в Армении возобновили уголовное дело против экс-президента. Кочаряна обвиняли в получении взятки в размере $3 млн от бизнесмена Сильвы Амбарцумян.

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