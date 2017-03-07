ЕСПЧ приостановил решение о смене владельца грузинского "Рустави 2"

Правительству Грузии запрещено исполнять решение Верховного суда до тех пор, пока разрешение на это не выдаст Европейский суд

7 марта, 2017 20:32

https://report.az/storage/news/1e9694d4b49b21be6ca7cef735d7f127/6c9b5e7a-64ea-43fb-9323-3705e4a6c07b_292.jpg Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил на неопределенное время исполнение решения Верховного суда Грузии о передаче телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу - бизнесмену Кибару Халваши. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил гендиректор ТВ Ника Гварамия. "Палата по рассмотрению в Страсбургском суде единогласно решила продолжить решение, принятое 3 марта о приостановлении исполнения решения Верховного суда Грузии. Правительству Грузии запрещено исполнять решение Верховного суда до тех пор, пока разрешение на это не выдаст Европейский суд", - заявил Гварамия во вторник на брифинге.