ЕСПЧ отклонил жалобу бывших судей Конституционного суда Армении

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу экс-председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна и трех бывших судей КС Альвины Гюлумян, Гранта Назаряна и Феликса Тохяна.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу экс-председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна и трех бывших судей КС Альвины Гюлумян, Гранта Назаряна и Феликса Тохяна.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в офисе представителя Армении по международным правовым вопросам.

Суд признал жалобу юристов неприемлемой. Вердикт ЕСПЧ окончателен и не подлежит обжалованию.

Юристы в 2020 году обратились в суд в связи с предполагаемыми нарушениями их прав по нескольким статьям Европейской конвенции по правам человека. Речь шла о праве на справедливое судебное следствие, праве на собственность, праве на уважение личной и семейной жизни, запрет на дискриминацию. Истцы отмечали, что были лишены возможности обжаловать в собственной стране решения, прекратившего их полномочия в качестве судей КС, и это решение было произвольным.

Правительство Армении представило свои возражения, утверждая, что жалоба неприемлема, и что никаких нарушений истцов не было.

Напомним, в июне 2020 года парламент Армении внес поправки в Конституцию, лишив упомянутых судей КС полномочий. Они после этого обратились в ЕСПЧ.