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ЕСПЧ отклонил иск России против Украины

ЕСПЧ отклонил иск России против Украины Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля отклонил иск России против Украины.
В регионе
18 июля 2023 г. 15:33
ЕСПЧ отклонил иск России против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля отклонил иск России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в Министерстве юстиции Украины сообщили о том, что это дело возникло на основании заявления, поданного против Украины правительством России 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) ЕСПЧ. Эта жалоба - единственная межгосударственная жалоба против Украины. Она выдвинута по 10 группам обвинений.

В частности, российская сторона обвиняла Украину якобы в "убийствах, похищениях, принудительном переселении, вмешательствах в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". РФ также попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство". Москва также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ обязать Украину возобновить подачу воды в Крым. Но суд сразу отказал в этом.

Как отметили в Минюсте Украины, при подаче иска Россией, все документы, как доказательства, так и само заявление, были поданы на русском языке, в связи с чем ЕСПЧ неоднократно обращался с тем, чтобы все документы предоставлялись на английском или французском, однако российская сторона постоянно оттягивала предоставление надлежащим образом подготовленных документов.

А с марта 2022 года, когда Совет Европы исключил РФ из своего состава из-за полномасштабного вторжения в Украину, они вообще перестали коммуницировать с любыми органами этой организации. Однако ЕСПЧ продолжил рассмотрение дел, касающихся России, которые были в его производстве, подчеркнули в Минюсте.

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Версия на английском языке ECHR rejects lawsuit in Russia v. Ukraine case

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