ЕСПЧ отклонил иск России против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля отклонил иск России против Украины.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля отклонил иск России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в Министерстве юстиции Украины сообщили о том, что это дело возникло на основании заявления, поданного против Украины правительством России 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) ЕСПЧ. Эта жалоба - единственная межгосударственная жалоба против Украины. Она выдвинута по 10 группам обвинений.

В частности, российская сторона обвиняла Украину якобы в "убийствах, похищениях, принудительном переселении, вмешательствах в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". РФ также попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство". Москва также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ обязать Украину возобновить подачу воды в Крым. Но суд сразу отказал в этом.

Как отметили в Минюсте Украины, при подаче иска Россией, все документы, как доказательства, так и само заявление, были поданы на русском языке, в связи с чем ЕСПЧ неоднократно обращался с тем, чтобы все документы предоставлялись на английском или французском, однако российская сторона постоянно оттягивала предоставление надлежащим образом подготовленных документов.

А с марта 2022 года, когда Совет Европы исключил РФ из своего состава из-за полномасштабного вторжения в Украину, они вообще перестали коммуницировать с любыми органами этой организации. Однако ЕСПЧ продолжил рассмотрение дел, касающихся России, которые были в его производстве, подчеркнули в Минюсте.