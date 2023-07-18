ЕСПЧ отклонил иск России против Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 18 июля отклонил иск России против Украины.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в Министерстве юстиции Украины сообщили о том, что это дело возникло на основании заявления, поданного против Украины правительством России 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) ЕСПЧ. Эта жалоба - единственная межгосударственная жалоба против Украины. Она выдвинута по 10 группам обвинений.
В частности, российская сторона обвиняла Украину якобы в "убийствах, похищениях, принудительном переселении, вмешательствах в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства". РФ также попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство". Москва также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ обязать Украину возобновить подачу воды в Крым. Но суд сразу отказал в этом.
Как отметили в Минюсте Украины, при подаче иска Россией, все документы, как доказательства, так и само заявление, были поданы на русском языке, в связи с чем ЕСПЧ неоднократно обращался с тем, чтобы все документы предоставлялись на английском или французском, однако российская сторона постоянно оттягивала предоставление надлежащим образом подготовленных документов.
А с марта 2022 года, когда Совет Европы исключил РФ из своего состава из-за полномасштабного вторжения в Украину, они вообще перестали коммуницировать с любыми органами этой организации. Однако ЕСПЧ продолжил рассмотрение дел, касающихся России, которые были в его производстве, подчеркнули в Минюсте.