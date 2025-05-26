Эсма Оздашлы: Армянская диаспора выдает свои террористические организации за мирные структуры

Наибольшего успеха армянская диаспора достигла в создании террористических организаций, которые затем представляются во всем как мирные структуры.

Наибольшего успеха армянская диаспора достигла в создании террористических организаций, которые затем представляются во всем как мирные структуры.

Об этом сказала турецкому бюро Report доцент Университета Анкары Хаджи Байрама Вели Эсма Оздашлы.

По ее словам, такие структуры как армянская террористическая организация ANCA (Армянский национальный комитет Америки) постоянно распространяют клевету против Азербайджана и тюркского мира в целом. Оздашлы считает, что противодействие подобной несправедливой деятельности возможно лишь при объединении усилий научного сообщества тюркских государств.

"Все тюркские государства должны действовать сообща. Например, практически не упоминается геноцид, совершенный армянскими дашнаками против узбеков и другого мусульманского населения в Ферганской долине в начале XX века. Корни армянских зверств, совершенных в 1915 году в Анатолии и в 1918 году в Баку, уходят гораздо глубже в прошлое, и их тяжелые последствия ощущаются до сих пор", - подчеркнула она.