Несколько регионов Грузии пострадали от ливневых дождей

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Ряд западных регионов Грузии оказались под водой в результате проливных дождей, прошедших в ночь на четверг. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, затопленными оказались районы Аджарии, Имерети и Абхазии.

По имеющейся информации, в результате дождей затопило более 50 сел в Ванском районе (Имерети) (порядка 80% территории района).

Местное население осталось без урожая. Повреждены линии электропередач, в связи с чем население осталось без света. Дождь все еще идет, поэтому соответствующие службы не могут приступить к очистительным и восстановительным работам.

Под водой оказались и центральные улицы Батуми (Аджария).

Для устранения последствий в чрезвычайном режиме работают все соответствующие службы.