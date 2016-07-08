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    Несколько регионов Грузии пострадали от ливневых дождей

    В Ванском районе Грузии затопило более 50 сел

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Ряд западных регионов Грузии оказались под водой в результате проливных дождей, прошедших в ночь на четверг. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, затопленными оказались районы Аджарии, Имерети и Абхазии.

    По имеющейся информации, в результате дождей затопило более 50 сел в Ванском районе (Имерети) (порядка 80% территории района). 

    Местное население осталось без урожая. Повреждены линии электропередач, в связи с чем население осталось без света. Дождь все еще идет, поэтому соответствующие службы не могут приступить к очистительным и восстановительным работам.

    Под водой оказались и центральные улицы Батуми (Аджария). 

    Для устранения последствий в чрезвычайном режиме работают все соответствующие службы. 

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