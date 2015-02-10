Эштон Картер будет призывать бывшие советские республики наращивать взаимодействие с НАТО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Кандидат на пост министра обороны США Эштон Картер считает, что западные страны не должны давать России право рассматривать бывшие советские республики, в том числе Украину, как зону своих особых интересов.

"Я не согласен с мнением о том, что России следует предоставить возможность иметь "сферу влияния", - заявил Картер в ответах на вопросы американских сенаторов, направленных в понедельник в Конгресс США. - Если я буду утвержден (в должности министра), то буду призывать таких американских партнеров, как Молдавия, Грузия и Украина наращивать возможности в области безопасности и военное взаимодействие с НАТО".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, дополнительные вопросы Картеру были подготовлены в Сенате после слушаний по его кандидатуре, состоявшихся на прошлой неделе в комитете по делам вооруженных сил. Он ответил на них в письменном виде согласно установленной процедуре. Теперь руководство верхней палаты Конгресса должно выбрать день для голосования.

В своем послании в Сенат Картер заявил также, что Вашингтону следует предпринять практические шаги в связи с подозрениями в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По его словам, США "должны рассмотреть всеобъемлющую стратегию, которая будет включать ответные действия в дипломатической, экономической и военной областях". Это должно показать России, что если она не будет выполнять свои обязательства, то "окажется в меньшей безопасности, чем сегодня", утверждается в его письме, текст которого оказался в распоряжении еженедельника Defense News.