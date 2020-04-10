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Еще у одного жителя Марнеули выявлен COVID-19

​Еще у одного жителя Марнеули выявлен COVID-19

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, выявлен еще один зараженный коронавирусом.

По сообщению местного бюро Report, об этом заявил губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили. 

По его словам, смертельно опасным недугом заразилась жительница села Марадиси. Губернатор отметил, что источник инфекции еще не определен. 

Отметим, что в соседней стране коронавирусом заразились 230 человек, 54 из которых исцелились, трое умерли. Инфекция COVID-19 в Квемо-Картли подтверждена у 25 человек, один из которых скончался.

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