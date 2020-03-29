Еще пять городов Казахстана закрываются на карантин из-за коронавируса

Пять городов Карагандинской области Казахстана с 30 марта будут закрыты на карантин из-за коронавируса.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региона.
Таким образом, к уже закрытым городам Нур-Султан и Алма-Ата присоединятся Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай.
По последним данным, в республике подтвержден 251 случай коронавируса, один из них с летальным исходом.
С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.