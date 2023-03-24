Еще одна партия присоединилась к предвыборному альянсу Эрдогана

Президентский предвыборный "Республиканский альянс" в Турции расширился в пятницу за счет четвертой вступившей в него политической силы, Новой партии благоденствия (НПБ).

Президентский предвыборный "Республиканский альянс" в Турции расширился в пятницу за счет четвертой вступившей в него политической силы, Новой партии благоденствия (НПБ).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил в Анкаре зампред НПБ Байрам Сакартепе.

НПБ, основанная Фатихом Эрбаканом в 2018 году, подала заявку на регистрацию в альянсе. Эти документы переданы в Центризбирком. Таким образом, члены этой партии пойдут на парламентские выборы по общим спискам альянса, что даст им возможность преодолеть электоральный барьер и получить больше мест в меджлисе. "Мы, Новая партия благоденствия, присоединились к "Республиканскому альянсу" для участия в выборах 14 мая, исходя из интересов нашей нации и родины", - сказал Сакартепе, чье заявление транслировали местные телеканалы.

Между тем, пока остается неопределенным вопрос о заявке Эрбакана на участие в президентской гонке. Ранее он подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты и начал сбор подписей для завершения процесса выдвижения. На данный момент у него собрано около 60 тыс. подписей из 100 тыс. необходимых. Отзовет ли он свою кандидатуру в связи с присоединением его партии к альянсу, пока неизвестно, но такая перспектива имеет высокую вероятность.

Сейчас в "Республиканском альянсе" состоят правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Партия националистического движения, Партия великого единства и НПБ. Также это объединение поддержала (но пока не вступила в него) и Партия свободного действия.