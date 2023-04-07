Еще одна оппозиционная партия Турции поддержит кандидатуру Эрдогана на выборах

Демократическая левая партия (DSP) Турции на предстоящих 14 мая президентских выборах поддержит кандидата от "Республиканского союза", действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Демократическая левая партия (DSP) Турции на предстоящих 14 мая президентских выборах поддержит кандидата от "Республиканского союза", действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель партии Ондер Аксакал.

"На парламентских выборах 14 мая мы не будем участвовать со своим списком, мы будем в списке партии "Справедливости и развития", - отметил председатель DSP.

Отметим, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

За пост главы государства будут бороться 4 кандидата: лидер правящей Партии справедливости и развития, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, председатель оппозиционной Национальной партии Мухаррем Индже и кандидат от Альянса Ata Синан Оган.