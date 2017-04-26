Еще один армянский военнослужащий совершил самоубийство

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана военнослужащий срочной службы армянской армии Карен Аветисян скончался в результате огнестрельного ранения в области челюсти. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Следственном комитете Армении.

По данным комитета, смертельное ранение 19-летний Аветисян нанес себе сам из пулемета. Заведено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".