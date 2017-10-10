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    Еще один военнослужащий армянской армии погиб при странных обстоятельствах

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Служащий на основе контракта в вооруженных силах Армении рядовой Мурад Ованесян 4 октября получил серьезную телесную травму при странных обстоятельствах.

    Как сообщает Report, врачи не смогли спасти жизнь срочно госпитализированного в тяжелом состоянии М.Ованесяна 1964 г.р. из-за ухудшения его состояния. В течение короткого времени он скончался.

    По факту правоохранительные органы Армении ведут расследование.

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