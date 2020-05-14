Еще один российский министр переболел COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на совещании по вопросам развития генетических технологий глава государства поинтересовался самочувствием министра. Фальков ответил, что выздоровел и уже приступил к работе.Ранее стало известно, что от COVID-19 излечилась министр культуры Ольга Любимова. 30 апреля о положительном тесте президенту сообщил премьер-министр

Михаил Мишустин.

На следующий день стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о своем диагнозе 12 мая. Также положительные тесты на коронавирус сдали несколько депутатов Госдумы и сенаторов.

Всего с начала эпидемии в России COVID-19 обнаружили у 252 245 человек, 2 305 пациентов умерли от заболевания, более 53 тысяч выздоровели.