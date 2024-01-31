Еще один кандидат в президенты России вышел из предвыборной гонки

Выдвиженец на выборах президента России от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов подал в ЦИК заявление о выходе из предвыборной гонки.

Выдвиженец на выборах президента России от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов подал в ЦИК заявление о выходе из предвыборной гонки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании ЦИК зампредседателя комиссии Николай Булаев.

"Принимали документы у Андрея Владимировича Богданова, он написал заявление о сложении, так сказать, полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании", - сказал он.

Ранее председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке.