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Еще один кандидат в президенты России вышел из предвыборной гонки

Еще один кандидат в президенты России вышел из предвыборной гонки Выдвиженец на выборах президента России от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов подал в ЦИК заявление о выходе из предвыборной гонки.
В регионе
31 января 2024 г. 13:13
Еще один кандидат в президенты России вышел из предвыборной гонки

Выдвиженец на выборах президента России от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов подал в ЦИК заявление о выходе из предвыборной гонки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании ЦИК зампредседателя комиссии Николай Булаев.

"Принимали документы у Андрея Владимировича Богданова, он написал заявление о сложении, так сказать, полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании", - сказал он.

Ранее председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

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