Еще двое турецких военных бежали в Грецию

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Двое турецких военнослужащих, обвиняемых в непосредственной подготовке убийства президента Реджепа Тайипа Эрдогана, бежали в Грецию и запросили политическое убежище.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, военные уже несколько дней содержатся в городе Александруполис на востоке страны.

"Военные незаконно прибыли в страну через Эврос и переданы в отдел полиции Орестиада. 20 февраля через адвоката они подали запрос о предоставлении политического убежища в соответствующую службу Александруполиса", - сообщается в информации.