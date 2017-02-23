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    Еще двое турецких военных бежали в Грецию

    Военные незаконно прибыли в страну через Эврос

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Двое турецких военнослужащих, обвиняемых в непосредственной подготовке убийства президента Реджепа Тайипа Эрдогана, бежали в Грецию и запросили политическое убежище.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, военные уже несколько дней содержатся в городе Александруполис на востоке страны.

    "Военные незаконно прибыли в страну через Эврос и переданы в отдел полиции Орестиада. 20 февраля через адвоката они подали запрос о предоставлении политического убежища в соответствующую службу Александруполиса", - сообщается в информации.

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