Еще два армянских депутата сообщили о заражении COVID-19

Два депутата парламента Армении сообщили, что сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Сегодня о заражении COVID-19 проинформировал депутат от правящей фракции "Мой шаг" Виктор Егнибарян. "Вчера днем сдал тест. Результат положительный. Никаких проблем со здоровьем нет, самоизолировался дома", - написал Енгибарян в Facebook.Позже член от той же провластной фракции Кристине Погосян заявила агентству Sputnik Армения, что и у нее диагностирован коронавирус. Погосян отметила, что о положительном результате теста она узнала накануне вечером, однако уже три дня не появлялась на работе из-за плохого самочувствия. На данный момент она изолирована дома, в целом она чувствует себя лучше, несмотря на слабость, говорится в сообщении.

Напомним, накануне заместитель председателя Национального собрания (парламента) от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян заявил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо, жалоб нет. Энфиаджян стал первым армянским парламентарием, у которого выявили коронавирус.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. По данным на сегодня в стране выявлены 21 717 случаев заражения, 10 797 пациентов вылечились, 386 скончались.