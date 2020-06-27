Еще 6 852 случая коронавируса выявлено в России

Число подтвержденных случаев коронавируса в России увеличилось на 6 852. Как передает Report, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Москве — 750, Подмосковье — 366 и Ханты-Мансийском АО — 280.

Также за 24 часа в стране зафиксировали 9 200 выздоровевших и 188 летальных случаев.

Всего на сегодняшний день в 85 регионах России выявлено 627 646 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 393 352 человека, умерли 8 969 человек.