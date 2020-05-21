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Еще 5 депутатов Госдумы РФ переболели COVID-19

Еще 5 депутатов Госдумы РФ переболели COVID-19

У пятерых депутатов Госдумы России, помимо известных случаев заражения, обнаружены антитела к COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Ранее сообщалось о шести случаях заражения коронавирусной инфекцией среди депутатов Госдумы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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