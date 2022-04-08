Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против РФ заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", банка "Открытие" и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.
В новый список ограничений попали в том числе концерн "Калашников", официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф, а также Олег Дерипаска, Катерина Тихонова, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги.
Отметим, что санкции вступают в силу с момента публикации.