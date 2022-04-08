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Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против РФ заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", банка "Открытие" и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.
В регионе
8 апреля 2022 г. 22:55
Пятый пакет санкций ЕС против России вступил в силу

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против РФ заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", банка "Открытие" и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении в Официальном журнале ЕС.

В новый список ограничений попали в том числе концерн "Калашников", официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф, а также Олег Дерипаска, Катерина Тихонова, Мария Воронцова, Борис и Игорь Ротенберги.

Отметим, что санкции вступают в силу с момента публикации.

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